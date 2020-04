Spal, Petagna: «La Nazionale è un obiettivo, dipende anche da me»

Andrea Petagna, attaccante della Spal, parla della sua stagione e del suo obiettivo: rientrare nei convocati della Nazionale

Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlato della sua stagione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

SALVEZZA – «Con Di Biagio stiamo lavorando tanto e la salvezza è un obiettivo. Io ringrazio Vagnati che mi ha portato qui, e con i miei compagni daremo tutto».

BERGAMO – «Io sono molto legato a Bergamo, è la città che mi ha lanciato nel mondo del calcio. Sono molto dispiaciuto per quello che sta succedendo soprattutto lì, ma sono sicuro che la città e i bergamaschi sapranno rialzarsi. Un amico nel mondo del calcio? Sicuramente Papu Gomez. Una volta in ritiro in Svizzera mi colpì fortissimo con un ombrellone».

NAZIONALE – «La Nazionale è un sogno ma anche un obiettivo, penso sia il sogno di tutti i bambini. La convocazione passa dalle mie prestazioni di quest’anno e della mia prossima stagione a Napoli».

NAPOLI – «Il Napoli ha creduto sin da subito in me, mi volevano già a gennaio. E’ una grande occasione e credo che sono pronto per andare in grande club, con giocatori fortissimi».