Spal, Simone Colombarini: «Paghiamo gli errori. Iago Falque? C’è fiducia» – VIDEO

Il patron della SPAL, Simone Colombarini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna

(-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Simone Colombarini, figlio del patron della SPAL, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Ecco cosa ha detto.

«L’amarezza viene da quello, ci siamo fatti riprendere trenta secondi dopo il vantaggio. Ma si resetta, in avvio di ripresa l’atteggiamento è stato molto buono, per dieci o quindici minuti la partita l’abbiamo fatta noi. Poi alla prima occasione per il Bologna abbiamo preso gol, poi diventa difficile recuperare contro una squadra così solida. Ci abbiamo provato, ma è difficile ribaltare partite del genere. Dispiace tanto, specialmente per i tifosi che ci hanno fatto sentire il loro sostegno dall’inizio alla fine».