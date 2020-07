Spal, Valdifiori fermato per un turno dal giudice sportivo

Il centrocampista della Spal, Mirko Valdifiori, è stato fermato dal giudice sportivo per un turno. Salterà il match contro il Brescia

Mirko Valdifiori, centrocampista della Spal, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Nel match di ieri sera contro l’Inter il giocatore ha rimediato la sua quinta ammonizione stagionale.

L’ex calciatore del Torino salterà quindi la partita contro il Brescia, match fondamentale per cercare di non arrivare ultimi in classifica. La gara è in programma domenica sera con fischio d’inizio alle 19:30.