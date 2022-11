Spalletti: «Devo ringraziare i giocatori per la prima parte di campionato stratosferica che hanno fatto»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al temine del match con l’Udinese

PAROLE – «I 15 minuti finali della gara aiuta a sottolineare quanto non sia per nulla scontato quanto hanno fatto i ragazzi. Parto da questo per ringraziarli per la prima parte di campionato stratosferica che hanno fatto. Siamo un gruppo bellissimo, dai giocatori ai magazzinieri. Tre quarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito un po’ ma nel calcio non è mai finita. Loro hanno messo giocatori importanti e possono trovare il vantaggio se non mantieni ritmi alti. Se oggi fa notizia un mezzo inciampo di Kim, figuriamoci che marziano è stato fino ad ora. Le ha giocate tutte».