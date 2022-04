Spalletti: «Sconfitta meritata. Scudetto? Ora dipende dagli altri». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti a DAZN dopo Napoli-Fiorentina.

SCONFITTA – «Questa è una sconfitta che ci costa molto, per certi versi non la si meritava. Loro non hanno rubato nulla, noi siamo partiti bene e dopo il pareggio ci eravamo dentro, ma poi c’è stato quell’episodio con un fallo-non fallo su Mario Rui. Abbiamo un po’ di colpe, ma mi dispiace per il pubblico e per l’atteggiamento, che durante la settimana era stato giusto».

PARTITA – «Loro giocano uomo su uomo, Milenkovic viene a prendere il centrocampista 30 metri nella metà campo e lascia campo aperto che si può sfruttare. Osimhen non era al massimo della condizione; ha fatto bene lo stesso, ma poteva far meglio nei duelli fisici. Anche Ruiz non si sta allenando con continuità, con Zielinski ho provato a forzare con un giocatore più offensivo sulla mediana».

SCUDETTO – «Le cose possono cambiare di partita in partita, ora si fa tutto più difficile, ma non abbiamo altra scelta che essere professionisti con il timbro di qualità. Ora dipende dagli altri e non più da noi».