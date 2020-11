Spalletti in copertina per presentare il docu-film su Totti: che gaffe di Amazon – FOTO

Amazon ha presentato il docu-film su Francesco Totti con la foto di Luciano Spalletti come locandina

Nella serata di ieri, in tanti sono stati incollati alla tv per guardare il docu-film sulla vita e sulla carriera di Francesco Totti. Tante sono state le emozioni dei romanisti e degli appassionati di calcio in generale, ma non è passata inosservata la gaffe fatta da Amazon.

Il colosso del commercio infatti, per presentare sulla propria piattaforma di streaming il docu-film sulla leggenda giallorossa, ha utilizzato una foto di Luciano Spalletti; ex allenatore della Roma e non proprio tra i protagonisti della pellicola.