Spalletti a Sky: «Anguissa titolare, domani partita difficile in uno stadio pieno»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Legia Varsavia

EUROPA LEAGUE – «Siamo contati per le necessità della partita: prima avevamo il 25% di possibilità di sostituzioni, adesso il 50% e domani il 100% perché siamo giusti per poter fare la partita che vogliamo. Sarà una partita difficile, troveremo uno stadio pieno ed una squadra che vuole qualificarsi. Ci sono difficoltà e tutte le forze per potercela giocare a viso aperto. Ci sono molti giocatori su cui puntare ma Anguissa gioca titolare».