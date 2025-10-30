Spalletti Juve, ci siamo! Sta per iniziare la nuova era bianconera! Il tecnico arriva alla Continassa: pronto a firmare con la Vecchia Signora! I dettagli – VIDEO

Spalletti Juve, ci siamo! Sta per iniziare la nuova era bianconera! Il tecnico arriva alla Continassa: contratto fino al 2026 con opzione. I dettagli

Il nuovo corso della Juventus è partito questa mattina. Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa giovedì 30 ottobre, accolto dal management bianconero per siglare il contratto che lo legherà al club fino al 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027 in caso di qualificazione alla Champions League. Dopo giorni di trattative intense seguite all’esonero di Igor Tudor, l’ex CT della Nazionale ha varcato i cancelli del centro sportivo per iniziare ufficialmente la sua avventura alla guida della Vecchia Signora.

Spalletti Juve, una corsa contro il tempo: debutto immediato

Dopo l’esonero di Tudor, arrivato lunedì, la dirigenza bianconera si è mossa con decisione per garantire una svolta immediata. La breve parentesi di Massimo Brambilla, tecnico ad interim e protagonista della vittoria per 3-1 contro l’Udinese, si chiude nel migliore dei modi. Brambilla tornerà ora alla guida della Juventus Next Gen, lasciando il posto a Spalletti dopo aver restituito serenità a un gruppo in difficoltà.

Il nuovo allenatore ha avuto un colloquio decisivo con Damien Comolli, durante il quale sono stati definiti gli ultimi dettagli dell’accordo: 3 milioni di euro a stagione più bonus e un progetto ambizioso che mira a restituire competitività alla squadra già nel breve periodo.

Obiettivi e sfide del nuovo corso

Spalletti eredita una Juventus ferita ma viva, reduce da otto gare senza vittorie prima del successo con l’Udinese. Tra gli obiettivi immediati ci sono il rilancio dei grandi acquisti estivi – Jonathan David, Openda e Koopmeiners – e la valorizzazione di Dusan Vlahovic, giocatore stimato da tempo dal tecnico toscano.

L’assenza di Bremer, le difficoltà difensive e la mancanza di identità di gioco restano nodi cruciali da sciogliere. Tuttavia, Spalletti si presenta con la determinazione di chi vuole cancellare l’amarezza dell’esperienza con la Nazionale e dimostrare ancora una volta il proprio valore su una delle panchine più prestigiose e complesse del mondo.

Con la piena benedizione di John Elkann, presente allo stadio nella vittoria di ieri, la Juventus ha scelto il suo “maestro” per uscire dal caos tecnico e psicologico delle ultime settimane.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore: Luciano Spalletti è pronto a riportare la Juve dove merita. Domani, il debutto in panchina segnerà l’inizio concreto di una nuova era bianconera.