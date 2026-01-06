Spalletti scherza sul mercato: «Chiesa? Mi fa piacere che mi date la notizia!». Ecco la verità sulla trattativa secondo il tecnico della Juventus

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Sassuolo Juve, Luciano Spalletti ha risposto anche alle voci di mercato relative ad un possibile ritorno in bianconero di Federico Chiesa.

DAVID – «Rigore? Io lo decido sempre, non bisogna dare retta a chi prende il telefonino e si filma. Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio e domenica c’era scritto Locatelli e Yildiz, poi hanno una testa e hanno deciso di far così e non si può andare a togliere il pallone tra le mani di un calciatore che comunque di rigori ne ha battuti. L’avessero dato a un magazziniere… Lui può tirare un calcio di rigore anche se non è un rigorista. Abbiamo sbagliato un rigore che oggi ci mette nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi ma è tutto sotto controllo. Si crea confusione se ce la facciamo fare»,

CHIESA – «Mi fa piacere che mi diate la notizia, anche perché di riunione di mercato vere e proprie non ne abbiamo ancora fatte. Per quanto ne so io il discorso è soltanto buttato lì ma non c’è niente di concreto»,