Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Una gara non semplice, soprattutto nella prima parte, nella quale i bianconeri hanno comunque saputo colpire nel momento giusto, portando a casa tre punti importanti.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Siamo stati sotto il livello come ritmo nel primo tempo, anche se l’abbiamo condotta. Gli ultimi minuti male: il Pisa, con la sua fisicità, ci ha creato un paio di situazioni difficili nelle quali siamo stati anche fortunati. Poi la partita l’abbiamo fatta sempre. Zhegrova e David hanno fatto bene quando sono entrati, ci hanno dato più qualità dalla trequarti in su e siamo riusciti a fare un gol meritato. Dobbiamo fare meglio, anche se non abbiamo fatto male».

L’IMPATTO DI ZHEGROVA – «Aveva avuto l’influenza, tre giorni di febbre alta, e si è allenato solo ieri mattina. Avevamo l’obbligo di farlo giocare perché non trovavamo sbocchi: lui ha questa miccia accesa per saltare l’uomo. Pensavo potesse fare meno, invece ha fatto bene. Nel secondo tempo è cresciuto Thuram e mi è piaciuto moltissimo anche Miretti. È una vittoria che ci dà maggiore fiducia e convinzione».

IL CALO NELLA GARA – «È chiaro che dall’inizio non potevo fare diversamente per le situazioni contingenti di questa settimana. Koopmeiners non si è trovato benissimo. Poi siamo stati in campo senza soffrire, ma sul finire del primo tempo e all’inizio del secondo abbiamo subito la tenacia del Pisa, che è stato sfortunato sui due legni. Penso che il nostro peggioramento sia dovuto anche alla buonissima partita fatta dal Pisa: anche l’Inter ha sofferto qui per settanta minuti. Probabilmente il Pisa non è fortunatissimo nei dettagli. Noi siamo una buona squadra, però dobbiamo anche farlo vedere e non solo dirlo: nel primo tempo siamo stati sotto il livello in troppi elementi».

