Juventus News
Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»
Spalletti, allenatore della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul campo del Pisa. Le sue parole
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Una gara non semplice, soprattutto nella prima parte, nella quale i bianconeri hanno comunque saputo colpire nel momento giusto, portando a casa tre punti importanti.
L’ANALISI DELLA PARTITA – «Siamo stati sotto il livello come ritmo nel primo tempo, anche se l’abbiamo condotta. Gli ultimi minuti male: il Pisa, con la sua fisicità, ci ha creato un paio di situazioni difficili nelle quali siamo stati anche fortunati. Poi la partita l’abbiamo fatta sempre. Zhegrova e David hanno fatto bene quando sono entrati, ci hanno dato più qualità dalla trequarti in su e siamo riusciti a fare un gol meritato. Dobbiamo fare meglio, anche se non abbiamo fatto male».
L’IMPATTO DI ZHEGROVA – «Aveva avuto l’influenza, tre giorni di febbre alta, e si è allenato solo ieri mattina. Avevamo l’obbligo di farlo giocare perché non trovavamo sbocchi: lui ha questa miccia accesa per saltare l’uomo. Pensavo potesse fare meno, invece ha fatto bene. Nel secondo tempo è cresciuto Thuram e mi è piaciuto moltissimo anche Miretti. È una vittoria che ci dà maggiore fiducia e convinzione».
IL CALO NELLA GARA – «È chiaro che dall’inizio non potevo fare diversamente per le situazioni contingenti di questa settimana. Koopmeiners non si è trovato benissimo. Poi siamo stati in campo senza soffrire, ma sul finire del primo tempo e all’inizio del secondo abbiamo subito la tenacia del Pisa, che è stato sfortunato sui due legni. Penso che il nostro peggioramento sia dovuto anche alla buonissima partita fatta dal Pisa: anche l’Inter ha sofferto qui per settanta minuti. Probabilmente il Pisa non è fortunatissimo nei dettagli. Noi siamo una buona squadra, però dobbiamo anche farlo vedere e non solo dirlo: nel primo tempo siamo stati sotto il livello in troppi elementi».
LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI