Sparta Praga, paura per l’ex Arsenal e Dortmund Tomas Rosicky. Ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci

Tomas Rosický, ex calciatore di Arsenal e Borussia Dortmund, è stato ricoverato in terapia intensiva a Praga a causa di problemi cardiaci. Attualmente direttore sportivo dello Sparta Praga, Rosický ha subito un malore la scorsa settimana, che ha richiesto un intervento medico urgente. Fortunatamente, non è stato necessario alcun intervento chirurgico e l’ex centrocampista è stato dimesso per proseguire la convalescenza a casa.

Il club ceco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, esprimendo solidarietà a Rosický e confermando che la situazione è sotto controllo. Nella sua comunicazione, Rosický ha attribuito il suo stato di salute a “cattive abitudini”, “mancanza di attività fisica” e una “predisposizione familiare” a disturbi cardiaci. Ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé stessi e ha deciso di ridurre temporaneamente i suoi impegni professionali, pur rimanendo in contatto con il suo staff tecnico.

Rosický, 44 anni, è stato una figura di spicco nel calcio europeo. Durante la sua carriera da giocatore, ha collezionato 246 presenze con l’Arsenal, vincendo due FA Cup. Con la nazionale ceca, ha partecipato a quattro edizioni del Campionato Europeo e al Mondiale del 2006, raggiungendo le semifinali dell’Europeo del 2004.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Rosický ha intrapreso la carriera dirigenziale. Dal 2018, ricopre il ruolo di direttore sportivo dello Sparta Praga, contribuendo al successo del club con due titoli di campione ceco e due Coppe di Repubblica Ceca. La sua esperienza e leadership sono state fondamentali per il rilancio della squadra.