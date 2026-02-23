Spettatori Inter Bodo Glimt, niente Sold Out a San Siro: pronta l’invasione dei tifosi norvegesi! Il dato sui tifosi attesi nel settore ospiti

L’Inter si prepara a vivere una delle notti più delicate della sua stagione europea. Domani sera, nella cornice di San Siro, i nerazzurri affronteranno il Bodo Glimt nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. La missione è chiara quanto difficile: ribaltare il pesante 1-3 subito nella gara d’andata in Norvegia.

Per staccare il pass per il turno successivo, la squadra guidata dall’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che punta alla grande impresa, dovrà vincere con almeno tre gol di scarto. Un successo con due reti di vantaggio (come un 2-0 o un 3-1) trascinerebbe la sfida ai tempi supplementari, mentre qualsiasi altro risultato premierà la compagine scandinava.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Caccia agli ottavi: il popolo interista risponde presente con numeri da record

Nonostante la “mazzata artica” subita nel primo round, il popolo interista ha risposto con un entusiasmo travolgente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la reazione dei sostenitori è stata immediata: oltre 2mila biglietti sono stati acquistati la notte stessa del tracollo norvegese, seguiti da altri 7mila nelle 24 ore successive.

La vendita dei tagliandi ha mantenuto un ritmo costante di circa 2-3mila unità al giorno, portando la previsione totale a circa 65mila spettatori presenti sugli spalti del Meazza. Sarà una bolgia nerazzurra pronta a spingere i nerazzurri (che saranno orfani del proprio capitano, Lautaro Martinez) verso una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Non mancherà, tuttavia, il supporto per gli ospiti: da Bodo sono attesi circa 3mila tifosi norvegesi, pronti a difendere il prezioso vantaggio maturato all’Aspmyra Stadion. L’Inter chiama a raccolta i suoi fan per trasformare San Siro in un fortino inespugnabile e proseguire il cammino nella massima competizione europea.