Spezia da record: quinto risultato utile consecutivo

Lo Spezia di Luca Gotti vince a Torino e fa il record: è la prima volta che i liguri mettono cinque risultati utili consecutivi in Serie A

Lo Spezia non si ferma più. Con la vittoria contro il Torino i liguri ottengono il quarto risultato utile consecutivo in Serie A, un record per la società.

Dopo il pareggio con l’Udinese infatti sono arrivate: la vittoria con il Verona e i due pari con Atalanta e Lecce, fino alla vittoria di oggi con i granata.