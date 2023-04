Spezia, Dragowski: «Alla fine potevamo vincerla e purtroppo non siamo riusciti»

Bartomej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato a DAZN al termine del match finito in pareggio contro la Fiorentina

PAROLE – «Alla fine potevamo vincerla e purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo sofferto da squadra e si vede che ci siamo, faccio i complimenti a tutta la squadra, anche a chi entra dalla panchina e questo è lo spirito giusto per arrivare fino alla fine. Il mio assist? Ogni tanto ci sta di lanciare i compagni verso la porta, quando ci riesco devo provare queste cose. Ho un calcio abbastanza lungo, in quel caso mi ha aiutato il vento».