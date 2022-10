Spezia, il problema più grande è l’approccio

La squadra di Gotti se vuole salvarsi deve migliorare l’approccio in campo: in Serie A è record di momenti negativi

Ancora una volta, in Spezia-Cremonese, i liguri si sono trovati a dover inseguire a causa di un approccio sbagliato. Nessun’altra squadra in Serie A ha avuto così tanti momenti negativi all’inizio della partita. Quel che è successo con il gol di Dessers dopo 2 minuti non è che la

continuazione di un vizio che sta condizionando la squadra di Gotti, che pure ha 9 punti in classifica e in questo momento sarebbe salva.

Prima della gara di ieri, lo Spezia è andato sotto nel primo quarto d’ora di partita contro la Juventus, il Bologna, la Sampdoria e la Lazio. Sono 5 incontri su 10, esattamente la metà. Davvero troppo per non considerarlo il problema più grande al quale porre rimedio a partire dai prossimi 2 incontri: la trasferta a Salerno e il match casalingo con la Fiorentina, sfide dove è necessario prendere punti.