Vietato distrarsi: il monito di Vincenzo Italiano alla vigilia del match del terzo turno di Coppa Italia contro il Cittadella

Prima il Cittadella, poi la Juventus. L’impegno ‘storico’ di domenica contro i campioni d’Italia in campionato non deve distrarre i liguri come avverte Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Coppa Italia: «Da giovedì prepareremo la gara contro la più forte d’Italia. Sarà un test molto molto difficile, lo sappiamo. Per fare punti servirà una prestazione di altissimo livello dal primo all’ultimo minuto. Prima però pensiamo al Cittadella».

Italiano prosegue «I ragazzi stanno bene, in questo momento li vedo carichi, stiamo lavorando nel modo giusto. Dobbiamo onorare al meglio una gara ufficiale come quella di domani col Cittadella. Sarà un test importante per valutare la nostra identità come squadra».