Spezia, Italiano: «Noi bravi ma non dobbiamo abbassare la guardia»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato al termine del match contro il Frosinone, valido per la finale d’andata dei playoff di Serie B. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rilasciate ai microfoni della Rai:

ANALISI MATCH – «Il primo round è a nostro favore. Stasera siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a concedere poco al Frosinone. Siamo contenti però sappiamo benissimo che il Frosinone è capace di grandi rimonte. Dobbiamo stare ancora concentrati e dare li massimo nella partita di ritorno».

PARTITA DI RITORNO – «Adesso mancano 90 minuti. Io sono convinto che i nostri tifosi in questo momento sono pazzi di gioia per questa squadra che in ogni partita dà tutto. Ora ci sono altri 90 minuti e tutti insieme dobbiamo cercare di non abbassare la guardia e fare una partita come quella in casa con il Chievo».