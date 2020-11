Spezia, Italiano: «Turnover contro il Cagliari. Non dobbiamo perdere l’umiltà»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue parole riportate da TMW.

COPPA ITALIA – «Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto mercoledì. Ci tenevamo a onorare e a ben figurare in una competizione ufficiale. In più per quanto riguarda le risposte dai ragazzi che non giocavano da tanto tempo o alcuni che addirittura erano per la prima volta in campo dall’inizio sono state ottime. E’ stata una partita bella dove è successo di tutto. Abbiamo creato, sbagliato e concesso anche qualcosina di troppo. L’importante era affrontarla con lo spirito giusto perchè chi non è abituato a scendere in campo certe situazioni può anche perderle. Le risposte sono state positive e siamo felici di aver superato il turno».

TURNOVER – «Sì perchè in tanti hanno fatto minutaggio ben oltre quello che ci aspettavamo ed è normale che qualcuno debba smaltire ancora la fatica. Siamo in tanti però. Abbiamo a disposizione tante frecce, abbiamo fatto ampie rotazioni quindi per domani ci sarà spazio per qualcuno che ha riposato. Adesso sono felice di aver visto prestazioni importanti di chi ha giocato meno. Sono valutazioni che spettano a me e allo staff e cercheremo di sbagliare sempre il meno possibile. Vedere però tutti i ragazzi partecipi che danno l’anima e che cercano di fare quello che si prova in settimana è per noi una grande soddisfazione».

CALO DI CONCENTRAZIONE – «Su questo ogni tanto apro delle piccole parentesi perchè è giusto farlo ma sono convinto che se si è intelligenti e si capisce in che ambito siamo non possiamo permetterci di avere cali di concentrazione. Non dobbiamo perdere l’umiltà perchè appena la perdi sono sicuro che inizieremo ad avere momenti di difficoltà. Sono convinto che se dovessero arrivare situazioni negative non è per questo motivo perchè ci sarebbe da arrabbiarsi e non poco».