Spezia, Maggiore: «Sogno un gol contro l’Inter a San Siro»

Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha parlato sulle pagine de Il Giornale: le sue parole

Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha parlato sulle pagine de Il Giornale in vista dell’inizio del campionato.

SERIE A – «Devo dire che è tutto speciale, pazzesco. Erano 4 anni che ci provavamo, un sogno che si è realizzato. Andavo a vedere lo Spezia in curva quando ero piccolo e ora giocare in serie A con la mia squadra del cuore è qualcosa di incredibile. Posso capire cosa provano i tifosi».

SOGNO – «Adesso arriva il bello e anche il complicato. Il primo anno in serie A sarà dura ma ce la vogliamo godere al massimo e proveremo a giocarcela con tutti. Il patron non gioca mai per partecipare o fare brutte figure. È molto ambizioso, vuole mettere insieme una squadra adeguata per fare bene. Arrivare in serie A sembrava impossibile, ma ora la cosa più bella sarà giocare a San Siro. Da piccolo simpatizzavo per l’Inter e giocare nello stadio più simbolico del calcio italiano sarà emozionante. E se chiudo gli occhi… Sogno un gol all’Inter proprio a San Siro»