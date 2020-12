Giulio Maggiore ha parlato prima di Spezia-Lazio

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio.

«Stiamo facendo un buon percorso, portando a casa punti. Dobbiamo continuare cosi anche contro i biancocelesti. Sconfitte contro le big? In Serie A non si può mollare nulla, dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutto il match».