Spezia, Meluso: «Abbiamo la possibilità di mettere “in bolla” i giocatori»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato a Radio Marte della possibilità di isolare la squadra.

LLORENTE – «Mai fatto una trattativa vera e propria, non mi ci volevo buttare proprio perché non sapevo quali erano le conseguenze».

ISOLAMENTO – «Lo Spezia avrebbe la possibilità perché ha un centro sportivo sul quale ha investito e fatto lavori per evitare il contagio. La soluzione potrebbe essere attuabile. Il fatto è che si sta svilendo il gioco del calcio. Sinceramente il calcio senza gli spettatori manca di spettacolo. Si va avanti giusto per farlo. A queste misure estreme io sono un po’ contrario, si tratta di dover andare avanti però infischiandosene un po’. Ci sono ovviamente situazioni molto più importanti, come portare avanti il campionato».