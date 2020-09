Spezia, Meluso: «Dobbiamo sfoltire la rosa. Farias e Deiola in via di definizione»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato durante la conferenza stampa di tre nuovi acquisti bianconeri

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Zoet, Dell’Orco e Sala. Le sue parole riportate da cittàdellaspezia.it.

«Cercheremo di fare il prima possibile per completare la rosa, prendendo tutto il tempo necessario anche se non dovrebbe mancare tantissimo. Più che altro siamo indietro con le presentazioni visto che ci sono qui giocatori che sono arrivati da qualche giorno. Stiamo completando gli acquisti di Farias e Deiola, mentre altre trattative sono in itinere, ma non ne posso parlare perché preferisco non fare accenni».

CESSIONI – «Ci stiamo adoperando e stiamo comunicando ai vari agenti le nostre volontà, ma posso garantire che tutti saranno trattati col massimo rispetto e tenuti in considerazione. Alcuni andranno via per scelta tecnica, quando ci saranno le relative opportunità e penseremo se sarà meglio un prestito o una cessione definitiva».

CAMPIONATO – «Avremo enormi difficoltà all’inizio e servirà grande pazienza da parte di tutti perché il mister si trova ad allenare una squadra tutta nuova con giocatori che arrivano da mezzo mondo. La fretta non è una buona consigliera e gli errori sono dietro l’angolo».

PICCO – «I valori tecnici si esprimono anche senza pubblico, ma è chiaro che una squadra che deve salvarsi abbia bisogno del proprio pubblico e spero di averlo presto. Poi uno stadio come il nostro può essere un fattore determinante e ci auguriamo di poterci tornare a giocare quanto prima»