Spezia, Meluso: «Iturbe difficilissimo. Vi svelo i piani di mercato»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro l’Inter.

PARI TRA TORINO E BOLOGNA – «L’1-1 tra Torino e Bologna? Per il momento era il risultato migliore per noi che siamo nei bassifondi, non ho proprio esultato ma sicuramente è un risultato importante, anche se ci sono delle differenze tecniche tra noi, il Torino e il Bologna».

ITURBE – «È difficilissimo che possa essere un nostro rinforzo essendo un extracomunitario e noi non abbiamo posti. Siamo molto soddisfatti della rosa che abbiamo a disposizione, siamo la squadra che ha utilizzato più calciatori in Serie A. Era una scelta condivisa quella di avere una rosa più ampia, forse troppo, visto il Covid. Adesso pensiamo di ridurla, quindi a gennaio non faremo stravolgimenti ma dobbiamo razionalizzare questa rosa di calciatori che per ora ci sta dando grande soddisfazioni».