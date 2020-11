Spezia, Meluso: «Oggi ci mancano tanti calciatori pero’ riusciamo ad essere competitivi»

Il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Benevento.

.«Statisticamente le neopromosse lottano per non retrocedere, è evidente che Benevento, Crotone e Spezia giocassero per la lotta alla salvezza. E’ stata una scelta quella di avere un organico ampio, siamo andati un po’ oltre perché sono mancate alcune cessioni. Il mercato è stato anomalo e con poco tempo per assembrare la squadra, siamo in un periodo particolare. Oggi ci mancano tanti calciatori pero’ riusciamo ad essere competitivi, Italiano sta dando un’identità precisa»