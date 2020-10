Spezia, Meluso: «Ogni gara per noi è come la finale dei mondiali»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato dell’obiettivo della squadra ligure: ecco le sue parole

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole.

«Siamo soddisfatti dell’ultima vittoria, soddisfatti di aver visto la nostra squadra portare avanti i dettami tattici del nostro allenatore. I ragazzi sono molto presi dal modo di allenare del nostro tecnico, la squadra ha un’identità precisa. Ogni partita per noi è come la finale di Coppa del Mondo. Salvarci per noi sarebbe come vincere lo scudetto».