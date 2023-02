Spezia, Nzola: «Felice di essere tornato, sulla partita…»

Le parole di Mbala Nzola, attaccante dello Spezia, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Udinese. Tutti i dettagli

Mbala Nzola ha parlato a Dazn dopo Udinese-Spezia.

PAROLE – «Sono contento di essere tornato ad aiutare la squadra dopo l’infortunio, volevamo i tre punti ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti per il pareggio. Io sono tranquillo, sereno, anche i miei compagni credono in quello che posso fare. E’ stata una partita di squadra, abbiamo lottato su ogni pallone come ci chiedeva il mister. Meglio prendere un punto che zero».