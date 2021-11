Spezia, Platek fissa l’obiettivo: «Vogliamo restare in Serie A. Sono fiducioso»

Robert Platek, presidente dello Spezia, ha parlato degli obiettivi futuri della squadra ligure: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Città della Spezia, il preidente degli aquilotti Robert Platek ha parlato degli obiettivi del club.

DICHIARAZIONI – «Vogliamo giocare in serie A il prossimo anno, quello dopo e quello dopo ancora. So come si sente un tifoso quando la squadra perde, ma sappiate che io sto tre volte peggio. Gli infortuni ci hanno tormentato, ma adesso tanti elementi stanno rientrando. Abbiamo giocato alla pari e anche meglio di una squadra molto forte come il Torino. Sono fiducioso».