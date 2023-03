Spezia, Semplici: «Questa gara non era determinante per la salvezza»

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro il Verona: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, c’era un po’ troppa tensione e loro erano bravi nel ripartire. Sapevamo di affrontare una partita del genere, ho tranquillizzato i ragazzi e nel secondo tempo siamo stati straordinari. Abbiamo rischiato solo una volta, sono soddisfatto perché la squadra ha reagito e prendiamo il pari in maniera positiva. C’è da migliorare tante cose ma la strada è giusta. Sulla salvezza è tutto come prima, non era determinante».