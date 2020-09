Spezia, tentativo per Llorente del Napoli: lo stipendio è un ostacolo

Lo Spezia avrebbe fatto nella giornata odierna un tentativo per Fernando Llorente, attaccante in forza al Napoli

Lo Spezia avrebbe fatto un tentativo per Fernando Llorente, attaccante spagnolo attualmente in forza al Napoli, nella giornata odierna. Lo riporta Sky Sport. Lo stipendio dell’ex calciatore della Juventus rappresenta comunque un grosso ostacolo per il club neo promosso in Serie A.

Llorente dovrebbe infatti ridursi il proprio ingaggio per trasferirsi nella squadra allenata da Vincenzo Italiano. L’alternativa all’attaccante spagnolo è Federico Santander del Bologna.