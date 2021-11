Spezia, Thiago Motta: «Verde ha qualità, ma deve saper fare tutto»

Thiago Motta prima del fischio d’inizio di Spezia-Torino ha presentato la partita

Ai microfoni di DAZN Thiago Motta ha presentato Spezia-Torino. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «I giocatori hanno grande qualità, è il caso di Verde come altri. Per questa partita ci potrà dare una grossa mano con la sua qualità. Speriamo che lui e la squadra possano fare bene. Un giocatore di calcio deve saper essere decisivo sia in fase offensiva che quella difensiva. Nella sua zona nel calcio di oggi si deve saper fare tutto».

MAGGIORE – «Giulio è stato importante da quando sono arrivato. È un ragazzo cresciuto nel club e quindi conosce la cultura di cosa si possa e non possa fare in questa società. È stato bravo a trasmettere anche a me queste cose. È una persona importantissima».