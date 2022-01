Spezia, Verde: «Vincere un derby è gioia. Salvezza? Rimane l’obiettivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Verde, fantasista dello Spezia, ha parlato dopo il successo nel derby ligure sul Genoa: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Daniele Verde ha parlato di Genoa-Spezia.

DICHIARAZIONI – «Vincere un derby è la gioia più bella del calcio. La salvezza rimane il nostro obiettivo, non è cambiato. Combatteremo ogni singola gara per raggiungerlo e speriamo arrivi presto. Oggi abbiamo preparato la partita nel modo giusto, il risultato ci ha ripagati Spero di rinnovare presto perchè sono contento di far parte di questo gruppo».