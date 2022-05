Spinazzola: «Avevo Tirana in testa. Motivato e felice di esserci». Le parole dell’esterno della Roma

Leonardo Spinazzola ha parlato ai giornalisti presenti durante il Media Day della Roma.

STAGIONE – «E’ tutto l’anno che facciamo un tour de force, o almeno i miei compagni. Ci arriviamo bene, ci dobbiamo arrivare bene, ma l’importante è arrivare alla partita di Torino che è fondamentale per chiudere in bellezza il campionato con una vittoria. Poi abbiamo 5 giorni per preparare una finale».

CONDIZIONE – «Io ci arrivo bene, motivato e felice di essere qui e di poter giocare queste ultime due partite. Il mio pensiero era tornare in gruppo e allenarmi, poi col sentirmi meglio e il passare delle settimane è normale che Tirana fosse nella mia testa».

RECUPERO – «Quando non vedevo i risultati del lavoro e non andavo avanti. Sbattevo con la testa sul muro, ma restava integro. E’ stata la maggior difficoltà. L’abbraccio dell’Olimpico? La gente romana e romanista è stata sempre generosa con me. E’ stata un’emozione bella».

MOURINHO – «L’approccio alla finale di Tirana ancora non c’è stato. Abbiamo una finale venerdì ed è importantissima. Il mister ci fa concentrare solo su venerdì. Ora è la più importante».