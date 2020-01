Spinazzola Inter, rimandata la firma del contratto: il motivo

Spostato il giorno della firma di Leonardo Spinazzola con l’Inter: le ultime sul trasferimento dalla Roma ai nerazzurri del laterale

Leonardo Spinazzola sarà un giocatore dell’Inter. Il giocatore, tuttavia, non ha potuto porre la propria firma sul contratto con i nerazzurri quest’oggi per via di un ritardo con l’iter delle visite mediche.

A riportarlo è Sky Sport, che specifica che nella giornata di domani il terzino, ancora di proprietà della Roma, concluderà i test fisici iniziati oggi e siglerà l’accordo.