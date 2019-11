Squalifica Ancelotti, il Napoli ha deciso: presenterà ricorso

Squalifica Ancelotti, il Napoli ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica del tecnico. Obiettivo portarlo in panchina con la Roma

Il Napoli non ci sta e presenterà ricorso per la squalifica assegnata a Carlo Ancelotti dopo l’espulsione rimediata nel grande trambusto di fine match contro l’Atalanta.

I partenopei, quindi, accelereranno le manovre per provare a far togliere la sanzione al proprio tecnico ed averlo in panchina domani pomeriggio contro la Roma, nella gara in programma allo Stadio Olimpico alle ore 15.00.