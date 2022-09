Squalifica Di Maria, la Juve perde il Fideo per due giornate

Squalifica Di Maria, UFFICIALE: la Juve dovrà fare a meno dell’esterno argentino per le prossime due gare. La decisione

Durerà due giornate la squalifica comminata ad Angel Di Maria dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa nella sconfitta della Juve a Monza. Questa la decisione del Giudice Sportivo.

IL COMUNICATO – «Squalifica per due giornate effettive per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive».