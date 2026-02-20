Connect with us

Squalifica Kalulu, i bianconeri chiedono la 'grazia' per riavere il difensore contro il Como! Ecco cosa sta succedendo

1 ora ago

kalulu espulso

Squalifica Kalulu, il club si appella alla grazia federale per recuperarlo contro il Como. Cosa è successo

In casa Juventus l’aria è tesa, e non soltanto per le questioni di campo. A tenere banco nelle ultime ore è infatti il caso Kalulu, una vicenda che dal Derby d’Italia si è spostata nelle aule della giustizia sportiva, lasciando strascichi pesanti proprio mentre Luciano Spalletti deve fare i conti con un reparto difensivo già ridotto all’osso.

Il club bianconero ha provato subito a ribaltare la squalifica del difensore francese, espulso tra mille polemiche nella sfida contro l’Inter. Ma il primo tentativo si è infranto contro il muro della Corte Sportiva d’Appello, che — come riportato da Giovanni Guardalà di Sky Sport — ha respinto il ricorso confermando la sanzione. Una decisione che complica ulteriormente i piani della Juventus, costretta a rinunciare a un elemento prezioso proprio nel momento meno opportuno. Nonostante ciò, la società non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’errore arbitrale, riconosciuto anche ai vertici della categoria, ha spinto il club a una mossa rara e dal forte peso istituzionale: la richiesta di grazia al presidente federale Gabriele Gravina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La Juventus punta tutto sulla manifesta ingiustizia dell’episodio per ottenere un provvedimento straordinario che cancelli la squalifica di Kalulu. È una corsa contro il tempo che tiene in apprensione staff e tifosi: la risposta potrebbe arrivare a breve, e l’obiettivo è chiaro — riavere il difensore a disposizione per la sfida contro il Como, in programma domani alle 15:00 all’Allianz Stadium. Una partita che, a questo punto, si carica di un’attesa ancora più intensa.

