Lautaro Martinez ammonito, l’argentino salta il ritorno di Ludogorets Inter

Ingenuità di Lautaro Martinez, ammonito nel primo tempo di Ludogorets Inter: il calciatore era diffidato, salterà il ritorno a San Siro

Lautaro Martinez è stato ammonito dall’arbitro Del Cerro Grande al 23′ di Ludogorets Inter. Punito con il cartellino giallo l’intervento falloso su Terziev dell’albiceleste.

Il Toro era diffidato: Conte dovrà fare a meno di lui in vista della sfida di ritorno contro i bulgari a San Siro. Leggerezza che potrebbe costare caro all’Inter in questo doppio incrocio valido per i sedicesimi di Europa League.