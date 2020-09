Stadi, Cairo: «Perchè far entrare i tifosi agli eventi ma non in Serie A?» – VIDEO

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è tenuta in Lega Calcio. Le sue parole

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea che si è tenuta in Lega Calcio. Queste le sue parole sul tema stadi.

«Noi pensiamo che possa essere una buona cosa tornare a riaccogliere i tifosi negli stadi. Anche perché è possibile per i singoli eventi e non vedo perché no in campionato… Poi ci sarà da capire in quanti possono entrare. Nelle prime partite mi sembra di capire non sarà possibile, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riaprire».