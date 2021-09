Stadi, Vezzali: «Volontà di arrivare al 100%, ma le società facciano rispettare le regole»

La sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha parlato del possibile aumento della capienza degli stadi al 100%

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ai microfoni di Agorà ha parlato del possibile aumento della capienza degli stadi al 100%.

«La situazione epidemiologica è migliorata e le vaccinazioni stanno andando bene. Alla luce di tutto questo c’è la volontà di aumentare la capienza nell’ottica di una gradualità che possa portare al 100 per cento. È importante che le società facciano rispettare le regole, non possiamo vedere tifosi ammassati senza mascherina in curva».