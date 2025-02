Stadio Maradona, il sindaco Manfredi: «Il restyling è una priorità, ma deve essere condivisa con il Napoli»

Stadio Maradona, le parole sul restauro dell’impianto dello stadio da parte del sindaco di Napoli Gaetano Mandredi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Radio Kiss Kiss dello Stadio Maradona. L’impianto ex San Paolo in questo periodo è al centro di un dibattito tra comune e club, con Aurelio De Laurentiis che sta ragionando sulle varie opzioni per lo stadio, tra il restauro o la decisione di costruirne uno nuovo. Di seguito le parole del primo cittadino del capoluogo campano.

RESTYLING MARADONA – «Questa è stata per noi la priorità, oggi dev’essere una scelta da condividere col Napoli. Non ci sono finanziamenti pubblici se non in minima parte, il Calcio Napoli sta valutando la possibilità del restyling del Maradona o della realizzazione di un nuovo stadio. Noi stiamo collaborando al massimo perché avere uno stadio moderno a Napoli è una delle priorità che abbiamo come amministrazione».

RIAPERTURA TERZO ANELLO – «Stiamo facendo un’indagine tecnica sul terzo anello che era stato chiuso per un problema di vibrazioni. Stiamo facendo una serie di misure e di prove per capire quali interventi si debbano fare per limitare quest’effetto delle vibrazioni. Il terzo anello è una risorsa importante, si tratta di più di 10mila posti. Vogliamo che venga presa una decisione condivisa tra la società e la città».