Olimpico dedicato a Paolo Rossi? La moglie: «Sarebbe il giusto riconoscimento»

Lo Stadio Olimpico cambia nome? Ai microfoni di Gr Parlamento, Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, ha parlato della possibilità di intitolare l’impianto capitolino al marito.

DICHIARAZIONI – «La campagna sta andando avanti, gran parte del Paese è favorevole a questa idea, forse solo i tifosi della Roma e della Lazio sono contrari. Personalmente dico che sarebbe un gran bel riconoscimento per lui, perché Paolo è percepito come un eroe in Italia e io me ne rendo conto ogni singolo giorno. Paolo ha sempre unito il Paese e mi piacerebbe che continuasse così anche in futuro. Se dovesse esserci l’intitolazione, mi piacerebbe ci fosse un momento di incontro perché Paolo deve restare una figura positiva per la gente, non un motivo di discordia».