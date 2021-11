Zoff: «Fiducioso per l'Italia, chiudiamo subito il discorso. Sullo scudetto...»

Dino Zoff dice la sua in vista dell’impegno dell’Italia di questa sera. L’ex portiere ha poi commentato anche la lotta scudetto

Dino Zoff a tutto tondo ai microfoni di Gr Parlamento. L’ex portiere analizza l’impegno dell’Italia con l’Irlanda del Nord di questa sera.

ITALIA – «Sono molto fiducioso sulla qualificazione dell’Italia ai Mondiali, possiamo chiuderla stasera. Non sono preoccupato per niente, una squadra come la nostra, che ha vinto gli Europei, non credo sbaglierà nuovamente la partita. Sarebbe opportuno finirla subito in modo da poter preparare i Mondiali un po’ meglio, altrimenti si farà dopo. Certo, il calcio e lo sport nascondono sempre incertezze, sbagliare una partita è abbastanza naturale dopo tanto tempo, ma non credo che ci faremo sfuggire una nuova occasione».

Zoff si è poi soffermato anche sulla lotta scudetto. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Ci sono due squadre che hanno un vantaggio e sono il Milan e il Napoli, che però avrà qualche problema per la Coppa d’Africa. Dopo c’è l’Inter in piena competizione, penso che lo scudetto sia affare loro. La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, ne ha le qualità. Roma e Lazio? La Roma ha avuto un momento non felice, la Lazio si sta riprendendo, ma entrambe andranno valutate solo nei prossimi mesi. Per i giallorossi l’entusiasmo iniziale su Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell’ambiente. Ora bisogna fare i conti con la realtà»