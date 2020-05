Stam: «Van Dijk? Qualità del Liverpool lo fa sembrare uno dei migliori»

Jaap Stam elogia le qualità di Van Dijk ma è convinto che il suo successo sia dovuto anche ai compagni del Liverpool

Jaap Stam a sorpresa ha ridimensionato l’entusiasmo intorno a Virgil van Dijk, centrale del Liverpool ritenuto da molti il miglior difensore in circolazione. Ecco le parole dell’olandese a Goal.

«Virgil sta facendo bene, ma la gente non capisce che a volte sono anche i compagni che hai che ti rendono così bravo. Come calciatore devi essere al massimo. Lui lo è, ma avere gente di qualità accanto ti rende la vita più semplice e fa sembrare che tu sia uno dei migliori al mondo. E questo valeva anche per me, oltre che per tanti altri centrali: il calcio va così».