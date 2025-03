Stati Uniti, la USL dice di sì al sistema di promozioni e retrocessioni, prima volta nello sport americano

Stati Uniti, storica decisione della USL, la United Soccer League, che ha deciso di adottare le promozioni e retrocessioni nella loro lega

Con un voto storico la USL, United Soccer League – lega di calcio negli Stati Uniti concorrente della MLS, ha deciso di implementare il sistema di retrocessioni e promozioni, una prima volta nella storia di tutto lo sport americano. Un sistema sempre legato alle franchigie ha deciso di votare a favore della creazione di un sistema europeo con la creazione di tre leghe.

Brett Johnson, proprietario del Rhode Island FC e dell’Ipswich Town, ha così commentato la decisione in una intervista a The Athletic: «Il viaggio con l’Ipswich Town e vedere cosa fa la promozione per rivitalizzare un club e, per estensione, una comunità, credo davvero che non ci sia niente di simile a questa costruzione nello sport. Ogni singola partita conta. Richiede eccellenza dentro e fuori dal campo. E sono entusiasta di adottarla sulle nostre coste e penso che per l’USL sia una mossa geniale, se vogliamo. Penso che l’USL si stia già creando come una delle migliori leghe di sviluppo al mondo. Penso che ci porterà a un altro livello. Il tempismo è perfetto, perché penso che sempre più occhi siano puntati sull’America con la Coppa del Mondo in arrivo». Il CEO della USL Alec Papadakis ha così commentato: «Inizia un nuovo capitolo nel calcio americano. La decisione dei nostri proprietari di approvare e andare avanti con questa direzione coraggiosa è una testimonianza del loro impegno per la crescita a lungo termine del calcio negli Stati Uniti».