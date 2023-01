STATS – Milan, la centralità di Bennacer

Non è la prima grande prestazione, anzi. Se il Milan ha motivi per sorridere, anche in una gara buttata via come quella contro la Roma, è per l’ennesima buona prova di Ismael Bennacer.

Migliore in campo, addirittura con un convinto 7,5 secondo La Gazzetta dello Sport, che lo ha eletto anche a spiegazione del motivo principale del verdetto: «Gioca nella posizione di Kilpin, il fondatore del Milan, e comanda: intercetta, è ovunque, lancia. Quando esce lui, la Roma fa 2-2»

Il campo sembra dimostrare con la forza dei numeri la veridicità delle affermazioni. Nelle 17 giornate finora proposte dal campionato, il metronomo rossonero è stato in campo sempre, per un 80% dei minuti giocati. Ed è rilevante la quantità dei palloni toccati: il 10% di quelli di tutta la squadra è passato dai suoi piedi, 1076 tocchi. Rilevante è anche il contributo in entrambe le metà campo, in modo praticamente paritario (48% nella propria, 52 in quella avversaria). Quanto alla zona di competenza, è chiaro come Bennacer occupi la zona centrale.

Attenzione a qualche altro numero che definisce il suo modo di agire:

88% – La precisione nei passaggi è notevole. Cala ovviamente quando si direzione in verticale, ma resta comunque alta, attestandosi sul 79%

53% – Dove può sicuramente migliorare ancora è nella sua capacità di lancio in avanti. Va anche detto però che nei cambi di gioco orizzontali è praticamente perfetto, finora ne ha sbagliato solo 1 su 14.

52% – Percentuale dei contrasti vinti. Ne effettua molti di più in fase difensiva (32), ne vince di più quando aggredisce alto (60% contro il 50 nella propria metà campo)