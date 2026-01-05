Steijn, caos nello spogliatoio del Feyenoord: decisione drastica presa da Van Persie. La ricostruzione

Steijn, terremoto nello spogliatoio del Feyenoord: la decisione presa da Van Persie. Cosa sta succedendo

Rumoroso cambio di scenario nello spogliatoio del Feyenoord. Sem Steijn è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di capitano, una decisione drastica che l’allenatore Robin van Persie ha confermato lunedì dialogando con i media olandesi. La fascia, simbolo della leadership in campo, è stata affidata con effetto immediato al portiere Timon Wellenreuther, che la indosserà per tutto il resto della stagione in corso.

La parabola di Steijn come leader dei Rotterdammers è stata breve e decisamente turbolenta. Acquistato la scorsa estate dal Twente per la considerevole somma di 10 milioni di euro, il trequartista era stato clamorosamente nominato capitano da Van Persie quasi subito dopo il suo arrivo a Rotterdam, rilevando il ruolo che precedentemente apparteneva a Quinten Timber. Quella mossa audace e inaspettata del tecnico aveva attirato critiche immediate: in molti, tra addetti ai lavori e tifosi, ritenevano prematuro e rischioso affidare una responsabilità così pesante a un giocatore che aveva appena varcato la soglia del club e doveva ancora dimostrare il suo valore e integrarsi nel nuovo ambiente.

Se inizialmente Steijn era considerato un titolare inamovibile, il suo status è progressivamente cambiato nel corso dei mesi. Nelle ultime settimane, infatti, il centrocampista ha perso il posto fisso nell’undici iniziale, dovendo accontentarsi sempre più spesso di iniziare le partite dalla panchina. Questa retrocessione nelle scelte tecniche ha reso la sua posizione di capitano praticamente insostenibile, alimentando ulteriormente i dubbi sulla scelta originaria di Van Persie.

Di fronte all’evidenza della situazione, il tecnico ha deciso di fare marcia indietro. La promozione di Wellenreuther non è casuale: il portiere tedesco aveva già indossato la fascia “ad interim” nella cruciale sfida contro il Twente proprio prima della pausa invernale, risultando decisivo con una serie di interventi di alto livello. Van Persie punta ora sulla sua solidità per guidare la squadra. La nuova struttura di comando vede inoltre confermato Anis Hadj Moussa come vice-capitano, mentre il terzino destro Givairo Read, attualmente in fase di recupero da un infortunio, mantiene il ruolo di terzo capitano.