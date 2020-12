Stella Rossa, Stankovic: «Contro il Milan sarà spettacolo. Pioli un grande»

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha commentato il sorteggio di Europa League: agli ottavi di finale ci sarà il Milan di Stefano Pioli

«Un forte avversario. Ieri ho visto la partita tra Milan e Parma, dove il Parma ha giocato in maniera fenomenale, ma il Milan è stato sempre dominante. Hanno attraversato un periodo di transizione ma l’impressione è che abbiano trovato un equilibrio in questa stagione. Hanno fatto molto con Pioli, è un grande allenatore. Sarà uno spettacolo, non ho alcun dubbio. Vorrei che da qui alla partita qualcosa cambi per quanto riguarda i tifosi».