Stellini a Dazn: «Abbiamo bisogno di giocatori! Ne parleremo con la dirigenza, anche il calendario è stato fatto male»

Il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Sassuolo, il tecnico in seconda dei partenopei, Cristian Stellini, ha commentato così l’importante successo maturato nel 21° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

CONFRONTO CON CONTE? UN COMMENTO SUGLI INFORTUNI – «Dal punto di vista medico, le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Oggi non abbiamo molto da dire, a parte che Elmas ha avuto dei giramenti di testa, probabilmente un’influenza. Non è un’infortunio ma uno stato influenza. Per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Gli stati d’animo sono due: la felicità per la vittoria, per questo vanno fatti grossi complimenti alla squadra che sta andando avanti in questa situazione difficile, il Napoli è l’unica squadra italiana a giocare 9 partite nel mese di gennaio, anche il calendario è stato fatto male. Impossibile che una squadra che ha giocato anche la Supercoppa, abbia 9 partite in 28 giorni».

COME SI GESTISCE? – «A livello di testa i giocatori ci sono, lo dimostrano soffrendo, lottando e facendo buone prestazioni. oggi le energie non erano al massimo ma la squadra ha portato a casa il risultato. Dal punto di vista fisico non è semplice, poi numericamente non siamo tanti. Sicuramente anche con la società ci sarà un discorso da fare, è probabile che abbiamo bisogno di nuovi giocatori nell’immediatezza. Se certi giocatori non vengono utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di giocatori diversi, altrimenti siamo costretti a pescare dalla Primavera. Dove abbiamo più necessità? A centrocampo e in attacco, non sappiamo quando torneranno gli altri, escluso Neres. Il mercato di gennaio non è un mercato semplice, ma sono interventi che vanno fatti».