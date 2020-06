Stellini: «Vittoria meritata, Lautaro sta facendo bene» – VIDEO

Cristian Stellini, vice-allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Parma

Cristian Stellini, vice-allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in rimonta dei nerazzurri contro il Parma. Queste le sue parole.

MATCH – «Noi siamo molto soddisfatti del risultato e anche di come è venuto, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto subendo gol nel primo tempo e subendo delle ripartenze nel primo tempo. Siamo riusciti a ribaltare un risultato meritando, abbiamo subito qualche ripartenza ma abbiamo creato tante occasioni, ci portiamo a casa questo risultato con la soddisfazione di una squadra che non molla, sono valori importanti».

LAUTARO – «Problema psicologico? Non sono d’accordo, sta facendo buone gare, anche stasera si sta creando delle opportunità. Aiuta molto la squadra e si sta creando delle opportunità per fare gol. Io non vedo difficoltà, vedo un ragazzo motivato che sta facendo quello che deve».