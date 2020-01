Sticchi Damiani sul mercato del Lecce, ecco i nomi in entrata e in uscita

Il presidente Sticchi Damiani ha parlato del mercato del Lecce: «Stiamo definendo Deiola dal Cagliari, Imbula è in uscita»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, a margine dell’Assemblea di Lega ha parlato del mercato della sua squadra: «Dobbiamo fare un mercato importante in uscita, in entrata stiamo definendo Deiola dal Cagliari. Djidji del Torino è un obiettivo ma non è l’unico. Domenica ha giocato titolare, l’operazione credo si sia complicata»

«Saponara? All’allenatore piace. Imbula e altri sono in uscita. La Mantia no: è importante, ha fatto benissimo l’anno scorso e bene in questa stagione. Ha grandi richieste, se ci saranno situazioni vantaggiose per tutti le valuteremo».